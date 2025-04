"Messi, rinnovo vicino con l'Inter Miami: giocherebbe nel nuovo stadio"

Lionel Messi potrebbe presto firmare il suo rinnovo con l' Inter Miami . Il fuoriclasse argentino non vuole fermarsi al Mondiale per Club con il club statunitense, ma proseguire almeno un'altra stagione in MLS e giocare nel nuovo stadio della società guidata da Jorge Mas e da suo fratello José. Passi avanti in sede di trattativa, come confermato da The Athletic.

Dall'Inghilterra: Messi vicino al rinnovo con l'Inter Miami

Lavori in corso per il prolungamento di contratto di Lionel Messi con l'Inter Miami. Secondo quanto riportato da David Ornstein, esperto di mercato di The Athletic, l'ex fuoriclasse del Barcellona sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo rinnovo con la squadra statunitense fino alla fine del 2026, così da vivere un'altra stagione in Major League Soccer, il Campionato del Mondo con l'Argentina e l'inaugurazione del nuovissimo "Miami Freedom Park", che ospiterà un totale di 25.000 spettatori. Un impianto sportivo compreso in un più ampio progetto di oltre 53.000 metri quadrati: da un parco pubblico agli spazi per l'intrattenimento e le varie strutture ricettive per tifosi e appassionati, che dovrebbero essere presentate entro il termine dell'anno solare. A confermare i progressi per il rinnovo di Messi, peraltro, è stato lo stesso patron dell'Inter Miami, Jorge Mas, intercettato dalle frequenze di FDP Radio Miami a inizio settimana: "Le stelle si stanno allineando per qualcosa di grandioso, per un futuro meraviglioso per il club e per Lionel. È una decisione che spetta esclusivamente a lui", ha sottolineato l'uomo d'affari americano di origini cubane.