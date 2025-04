Beckham svela le difficoltà dell'Inter Miami: "Con Messi è cambiato tutto"  

Diventare proprietario dell'Inter Miami è stata per David Beckham la "sfida più grande" della sua carriera. L'icona del calcio 50enne è presidente e comproprietario del club di Miami e ha ammesso che è stato complicato far crescere la squadra partendo da zero. "Quando l'abbiamo annunciato per la prima volta, pensavo che nel giro di qualche anno avremmo avuto la squadra pronta e funzionante", ha dichiarato a People. Ma le ambizioni dell'ex calciatore per il club hanno incontrato una serie di imprevisti e ritardi prima che riuscisse a far decollare il progetto, anche se ora è entusiasta dei progressi realizzati. "È stata la sfida più grande che abbia mai dovuto affrontare nella mia carriera e nella mia vita lavorativa, ma è stata anche la più gratificante", ha assicurato. Beckham ha avuto un ruolo determinante nell' ingaggio di Leo Messi all'Inter Miami ed è felice di avere un campione del genere nella sua squadra. "Ho sempre promesso che avrei portato qui i migliori giocatori del mondo, e quando fai queste promesse, soprattutto qui a Miami, devi mantenerle. Ma non avrei mai pensato, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, di riuscire a portare il più grande giocatore di sempre", ha dichiarato il marito di Victoria Beckham.

Inter Miami, Beckham e l'effetto Messi

Leo Messi ha indubbiamente contribuito a trasformare il profilo dell'Inter Miami. E David Beckham è rimasto stupito dal suo impatto da quando è entrato a far parte del club nel 2023, ribadendo che l'attaccante argentino ha fatto una differenza "incredibile" per la squadra. "Per noi è cambiato tutto. Abbiamo quadruplicato tutto con un solo acquisto: la differenza è incredibile. La differenza in campo, fuori dal campo...". Ha dunque spiegato: "In campo è evidente perché è sicuramente un giocatore di qualità e gli altri giovani giocatori stanno imparando da lui, ma anche migliorando grazie a loro, e questo è uno dei motivi per cui vengono scelti questi giocatori". L'effetto Messi si estende ben oltre il campo. "Fuori dal campo, l'interesse che abbiamo riscontrato a livello globale come club, i numeri che stiamo ricevendo, il nuovo stadio che stiamo costruendo, i nuovi sponsor che arrivano e sono interessati, è tutto questo", ha fatto notare Beckham. La fama di Messi ha attirato persino tifosi di calcio non tradizionali come Kendall Jenner, avvistata alle ultime partite a Miami. "Mi piace che la gente voglia venire a tifare e a vedere la nostra squadra: è quello che ho sempre desiderato, è quello che ho sempre immaginato... la gente vuole vedere giocare il più grande di tutti i tempi", ha precisato Beckham.

Il ritiro di Leo Messi

A 37 anni, Messi non potrà giocare per sempre, per quanto Beckham e tutti gli appassionati di calcio lo desiderino. "Spero che non si ritiri mai, ma saremo preparati per quel giorno e Leo farà sempre parte di questo club", ha detto David, che sembra dunque certo sul prossimo rinnovo di Messi. E quando potrebbe succedere? "Tra dieci anni sarebbe bello. Dieci è un bel numero tondo", ha risposto ridendo Becks. Infine, tra le tante cose c'è grande soddisfazione anche per l'accademia calcistica che è stata creato con il club. "Abbiamo sei membri dell'accademia in squadra, e quattro giocatori giocano molte partite, il che mi rende davvero orgoglioso perché l'accademia è ciò a cui tenevo davvero quando sono arrivato a Miami. È ciò che farà crescere il calcio in questa città, ma è anche ciò che farà crescere il calcio in America".