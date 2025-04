Suarez e la mania dei morsi: cosa fa al suo compagno di squadra durante una rissa in campo

Luis Suarez l'ha fatto di nuovo. El Pistolero è tornato a... mordere. Dopo quelli a Bakkal in Ajax-Psv nel 2010, a Ivanovic nella sfida tra Chelsea e Liverpool del 2013 e quello celebre a Chiellini al Mondiale del 2014 , questa volta la "vittima" di Suarez è stata Jordi Alba , il suo compagno di squadra all' Inter Miami .

Suarez e il morso a Jordi Alba in Inter Miami-LAFC

Il fatto risale a giovedì 10 aprile, alla sfida vinta dall'Inter Miami per 3-1 contro il LAFC, che ha permesso alla squadra di Mascherano di accedere alla semifinale della Concacaf Champions Cup. Più precisamente, all'89esimo minuto, un'entrata di Marlon (ex difensore del Sassuolo) ha scatenato una rissa in mezzo al campo. Tra i protagonisti, appunto, Luis Suarez. Vedendo il compagno agitato, Jordi Alba è accorso per sedare gli animi. Istintivamente, la reazione dell'uruguaiano è stata quella di mordere la mano. Vedendo poi che si trattava della mano dello spagnolo, quindi un "fuoco amico", non ha affondato i denti.