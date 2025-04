Sergio Ramos, duro faccia a faccia con i tifosi del Monterrey dopo il derby perso

Il Monterrey perde il derby nel finale, duro faccia a faccia tra Sergio Ramos e i tifosi

Prima il vantaggio del Monterrey, poi la clamorosa rimonta del Tigres davanti al pubblico di casa, con i gol di Cordova (89') e Ibanez (90+5') che hanno consentito alla formazione di Pizarro di compiere un balzo in avanti in classifica, come testimoniano i 29 punti all'attivo. Dopo il pesante ko, il Monterrey si è ritrovato nel ritiro dell'Hilton, ricevendo la visita di un gruppo di tifosi all'esterno dell'albergo. Sergio Ramos e compagni hanno deciso di metterci la faccia e di confrontarsi con i loro sostenitori, pur essendo a conoscenza dello stato d'animo della tifoseria: in testa al gruppo squadra, l'ex capitano del Real Madrid ha alzato la voce, chiedendo sostegno in un momento così delicato, "nel bene e nel male". Prima di salutare i tifosi presenti, inequivocabile il gesto degli applausi, per poi mimare la vittoria di un trofeo: insieme, nelle vittorie e nelle sconfitte, non solo quando è possibile alzare al cielo una coppa.