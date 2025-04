Victor Valdés riparte dalla quarta serie spagnola: è ufficiale

Victor Valdes nuovo allenatore del Real Avila: è ufficiale

Questa la nota ufficiale del Real Ávila, che ha annunciato così l'ingaggio di Victor Valdés: "Victor Valdés è il nuovo allenatore. Il Real Ávila CF annuncia che Víctor Valdés sarà il nuovo allenatore della prima squadra fino alla fine di questa stagione e alla prossima. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Valdés ha allenato le squadre giovanili del Barça, della Scuola Calcio Moratalaz e dell'UE Horta. Da parte della società vogliamo augurargli tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase, convinti che la sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda il team tecnico, - si legge - Diego, Jonás, Joel, Alberto Garrosa e Víctor Garrosa continueranno a farne parte, mantenendo così la stabilità e la coesione del team di lavoro. D'altra parte, segnaliamo che a Rafa López è stata offerta la possibilità di continuare, ma lui ha deciso di non farlo volontariamente. Il Real Ávila CF desidera ringraziarti sinceramente per la tua professionalità e per il servizio offerto durante il tuo periodo con il club".