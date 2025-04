Il momento drammatico in cui la polizia salva la famiglia del calciatore: erano stati rapiti

La polizia ha salvato moglie e i figlio del calciatore dopo il rapimento

Rodriguez, 26 anni, si sarebbe nascosto sotto il letto durante l’assalto. I rapitori tenevano in ostaggio madre e figlio in un edificio abbandonato a El Fortin, dove la polizia li ha trovati e liberati. I sequestratori avevano chiesto un riscatto in denaro. Il salvataggio è stato documentato in un video diffuso sui social.

Il comunicato sul ritrovamento

Questa invece la nota ufficiale della polizia: "A seguito dell'efficace lavoro investigativo e operativo della polizia ecuadoriana, abbiamo rilasciato Andrexy O. e suo figlio, parenti di Jackson Rodríguez. Sono stati rapiti a Mucho Lote e i loro aggressori chiedevano una grossa somma di denaro per la loro liberazione. Sono al sicuro".