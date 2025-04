Dalla Spagna: "Fine del matrimonio per Figo, ora vive da solo in un appartamento in affitto"

Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, tra Luis Figo e Helen Svedin sarebbe arrivata la rottura dopo oltre vent'anni di matrimonio . L'ex calciatore portoghese avrebbe lasciato la casa di famiglia e ora vivrebbe da solo in un appartamento nel centro di Madrid . Proprio da lì sarebbe partito per partecipare ai Laureus Awards, dove ha parlato delle sue tre figlie, senza però nominare Helen.

Figo, fine del matrimonio con Helen? Lei sarebbe rimasta nella cada da 2,3 milioni di euro

La modella svedese sarebbe invece rimasta nella lussuosa casa da 2,3 milioni di euro acquistata insieme a Figo nel 2019 Non è la prima volta che si parla di una crisi tra i due: già tre anni fa Figo si era allontanato temporaneamente da casa alloggiando per due settimane in un albergo.

L'ultima apparizione pubblica insieme a San Valentino

L'ultima apparizione pubblica insieme risale a San Valentino, quando avevano condiviso una foto sui social. Figo ed Helen si erano sposati nel 2001.