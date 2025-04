Pioli ko in Champions, clamoroso dall'Arabia: "Pronto per essere esonerato"

Cocente delusione per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo , eliminato in semifinale dalla Champions League asiatica . Fatale il ko con i giapponesi del Kawasaki , che superano la squadra allenata da Stefano Pioli con il punteggio di 3-2 . E in Arabia aumentano le voci che vorrebbero l'ex tecnico del Milan lontano dalla Saudi League, complice il terzo posto in campionato.

Al Nassr eliminato dalla Champions, dall'Arabia: "Pioli pronto per essere esonerato"

Addio sogni di gloria per l'Al Nassr di Stefano Pioli, sconfitto ed eliminato dal Kawasaki in Champions League asiatica. In palio c'era l'ultimo atto della prestigiosa competizione continentale, a cui parteciperanno l'Al Ahli e la formazione giapponese. Si moltiplicano così le voci e i rumors sul futuro di Stefano Pioli, con i media arabi che spingono per la separazione tra l'allenatore parmigiano e la squadra di Cristiano Ronaldo. "Pronto per essere esonerato", si legge anche sui social. Una possibilità, ma è evidente che ci siano delle valutazioni ancora da fare. Un terzo posto da conquistare in Saudi League e uno stipendio da 11 milioni di euro che rappresenta un fattore, anche per i club di Serie A che sono stati accostati al tecnico nelle scorse settimane.