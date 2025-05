Messi, il suo gol più bello diventa un'opera d'arte: l'iniziativa benefica

Nell'ambito dell'iniziativa benefica " A goal in life ", lanciata in collaborazione con Inter Miami Foundation e Unicef, Lionel Messi sarà chiamato a scegliere il suo gol più bello , prima di vederlo diventare un'opera dell'artista Refik Anadol , pioniere nell'estetica della visualizzazione dei dati e delle arti dell'intelligenza artificiale. Il prodotto del suo lavoro sarà poi messo all'asta da Christie's, con i proventi devoluti in beneficenza .

Leo Messi sceglie il suo gol più bello: diventerà un'opera d'arte di Refik Anadol

Prima il lancio di un video di presentazione con la voce narrante di Morgan Freeman, poi la rivelazione del gol scelto da Lionel Messi per questa iniziativa, prevista per il prossimo 22 maggio sui canali social ufficiali dell'Inter Miami CF Foundation. L'opera finale sarà poi svelata a New York dalla casa d'aste Christie's l'11 giugno, con la firma dell'artista Refik Anadol e, ovviamente, del fuoriclasse argentino, per il quale non sarà facile scegliere tra più di 800 gol realizzati in carriera. L'asta si chiuderà il 25 luglio e il ricavato andrà a progetti che garantiranno l'accesso a programmi di istruzione di qualità per i bambini di cinque paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

Messi: "Scegliere un solo gol tra tutti è molto difficile"

Messi avrà l'arduo compito di scegliere il suo gol più bello, tra i tantissimi gioielli che ha regalato a tifosi e addetti ai lavori: "Scegliere un solo gol tra tutti è molto difficile: ognuno è speciale a modo suo, - ha ribadito - e alcuni sono davvero importanti o evocano ricordi incredibili. Ma vale la pena selezionarne uno come preferito, per rendere possibile questo progetto unico". Non vede l'ora anche l'artista Refik Anadol: "È uno straordinario onore unire le forze con Leo Messi, uno dei più grandi atleti dei nostri tempi, per un progetto che sostiene organizzazioni no-profit, tra cui l'UNICEF, e che unisce l'eredità emotiva dello sport al futuro dell'arte".