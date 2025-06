Ancelotti già innamorato del Brasile e pronto all'esordio: "Ora chiamatemi Carlinho"

Se con gli scarpini ai piedi ha vinto tanto, da allenatore ha vinto tutto. Lo scorso 24 marzo a Coverciano - dove ha tenuto una lezione tecnico-tattica davanti ai propri colleghi - è stato celebrato con la consegna di una Panchina d’oro speciale per il trionfo nella Champions League 2024 , quarto riconoscimento ricevuto dal Settore Tecnico della FIGC (due Panchine d’oro e due Panchine d’oro speciali). Il trait d’union tra le sue due vite sportive è un allenatore nato a Fusignano, a poco più di cento chilometri dalla sua Reggiolo. Di Arrigo Sacchi è stato calciatore/allievo al Milan, poi suo vice in Nazionale nel Mondiale americano: “È stato un innovatore, ha portato qualcosa di nuovo nel calcio a livello tattico e di metodologia. Ho lavorato tanti anni con lui da giocatore e allenatore, è stato per me un maestro molto importante”. Ma la gestione del gruppo non si impara dentro un’aula, un ‘leader calmo’ non nasce in provetta : “Non l’ho studiato, sono fatto così e cerco di trasmettere la mia identità e il mio carattere nella relazione con gli altri. Il carattere si forma con i maestri che hai avuto nell’infanzia: tuo papà, gli insegnanti a scuola e gli allenatori. La convivenza tra i grandi campioni dipende dall’intelligenza individuale di ciascuno di loro. Solitamente il grande campione è serio, professionale e lavora bene. La gestione non è così complicata”. Ma non bisogna dimenticarsi che il campione è spesso anche un ragazzo molto giovane , che spesso suo malgrado si ritrova a diventare una sorta di piccolo polo industriale: “Il rapporto con i giovani oggi è più complicato rispetto al passato. Per i calciatori è cambiato lo status: oggi un giovane ha molte più responsabilità addosso rispetto a quella che avevo io quando ero calciatore. Ora dietro ha tanta gente: c’è il procuratore, ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle. La responsabilità è veramente molto alta”.

Il calcio moderno e la 'sacralità' dello spogliatoio

Si gioca tanto, per Ancelotti troppo. “Credo che le federazioni, la Uefa e la Fifa debbano trovare una soluzione per il bene del calcio, per preservare la qualità del gioco, ma soprattutto la salute dei calciatori”. E anche la sacralità dello spogliatoio è stata in parte violata. In un’epoca social, in un mondo sempre più interconnesso, si chatta di più e si parla di meno: “I giocatori si isolano molto con le cuffie, con la propria musica. Addirittura ai miei tempi non si poteva ascoltare la musica negli spogliatoi perché deconcentrava. Oggi non c’è molta comunicazione tra i calciatori perché tutti i giovani sono concentrati sul proprio telefono”.

La moglie Mariann e il figlio Davide: la grande famiglia di Ancelotti

Conosciuta a Londra nel 2011, Mariann - manager canadese di origini spagnole - tre anni dopo è diventata sua moglie: “Stiamo vivendo una perenne luna di miele - racconta - discutiamo poco, lei è molto comprensiva nei miei confronti e mi lascia i miei spazi. Abbiamo una famiglia grande, io ho i miei due figli (Katia e Davide, ndr), c’è la figlia di Mariann, Chloe, e abbiamo cinque nipoti. Viviamo molto bene insieme e questo è molto importante per me a livello personale e anche per il mio lavoro”. Suo figlio Davide è ormai da anni uno dei suoi più stretti collaboratori: “Ha fatto tutta la trafila, è un assistente affidabile e ancora più affidabile perché c’è un grado di parentela molto vicino. Ha quindi più confidenza rispetto ad altri assistenti e può dirmi cose che a volte gli altri fanno più fatica a dirmi”. Ma Davide non è stato l’unico membro della famiglia ad aiutarlo nella sua vita professionale: “La mamma di Mariann è stata la mia professoressa di spagnolo. Insegnava letteratura spagnola in Canada e, quando ho deciso di venire al Real Madrid, lei per due mesi mi ha fatto un corso accelerato di spagnolo”. Famiglia, salute e calcio, questo il 'tridente' a cui Ancelotti non vuole rinunciare: “Alla fine della fiera è la salute il più grande desiderio per me e per quelli che mi sono vicini. Tra venti, trenta o quarant’anni vorrei essere lucido e coltivare quella che è stata e sarà sempre la mia passione: il calcio”.