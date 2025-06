Ancelotti, il Brasile 'raddoppia': Davide entra nello staff tecnico di papà Carlo

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Se Carlo Ancelotti è già innamorato del Brasile e del nuo nuovo soprannome 'Carlinho' , la Seleçao e i suoi tifosi ricambiano e dopo lo 0-0 dell'esordio in panchina ottenuto in Ecuador in una sfida delle qualificazioni ai prossimi mondiali la Cbf, la Confederazione del calcio brasiliano, ha deciso di 'raddoppiare' ufficializzando l'ingresso del 35enne figlio Davide nello staff tecnico della selezione verdeoro .

Davide Ancelotti nello staff del Brasile

Ancelotti jr, che nelle ultime settimane era stato accostato alla panchina dei Rangers di Glasgow per quella che sarebbe stata la sua prima esperienza da allenatore (gli scozzesi alla fine hanno scelto Russell Martin), seguirà dunque ancora papà Carlo e sarà al suo fianco già dalla dalla prossima partita con il Paraguay. L'arrivo del trentacinquenne "rappresenta un altro passo nella nostra ricerca di innovazione e miglioramenti tecnici - scrive la Cbf in una nota -. La sua esperienza internazionale e le sue metodologie di allenamento saranno fondamentali per lo sviluppo dei giocatori e per la costruzione di una squadra ancora più competitiva".

La carriera da vice al fianco di papà Carlo

Dopo aver inizialmente seguito le orme del padre come calciatore professionista nelle giovanili del Milan e poi al Borgomanero, si è ritirato all'età di 20 anni e dopo aver conseguito una laurea in Scienze Motorie nel 2012 ha lavorato come preparatore atletico del Paris Saint-Germain, ricoprendo poi un ruolo simile nel Real Madrid dal 2013 al 2015. Davide Ancelotti ha poi iniziato la sua carriera come vice allenatore al fianco del padre nel 2016, seguendolo nelle tappe al Bayern Monaco, al Napoli, all'Everton e al Real Madrid. E ora l'inizio di una nuova avventura in Brasile.