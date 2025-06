Polonia, il ct si dimette dopo lite con Lewandowski: "La decisione migliore"

"Mi dimetto per il bene della Nazionale". Con queste parole Michal Probierz ha annunciato l'addio alla panchina della Polonia. Il commissario tecnico era stato protagonista di un'accesa discussione con Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona e stella della squadra. Probierz gli aveva tolto la fascia di capitano. Al termine della sfida con la Finlandia (persa dalla Polonia per 2-1), Lewandowski aveva annunciato pubblicamente che non avrebbe piu' giocato con la Nazionale finchè Probierz fosse rimasto in carica.