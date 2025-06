Incredibile in Polonia: vince Lewandoski, si dimette il ct Probierz. Il retroscena 

Ha vinto Robert Lewandowski. Michal Probierz non è più il commissario tecnico della Polonia. A neppure una settimana dallo screzio che aveva portato l’esperto centravanti del Barça ad abbandonare la Nazionale, il successore di Fernando Santos ha rassegnato le sue dimissioni. "È la decisione migliore per il bene della Selezione", l’annuncio dell’ormai ex ct. Lo scontro tra i due si era aperto quando l’allenatore aveva deciso di togliere la fascia da capitano all’attaccante del Barça, che aveva chiesto di essere escluso dall’ultima lista dei convocati che hanno battuto per 2-0, in amichevole, la Moldavia, e poi sono usciti sconfitti per 2-1 contro la Finlandia, in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.