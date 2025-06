Rabbia Vidal: sbaglia il rigore, fa autogol e poi cerca la rissa con il suo portiere

SANTIAGO DEL CILE (CILE) - Serata decisamente da dimenticare per Arturo Vidal. L'ex centrocampista di Juve e Inter, oggi capitano e simbolo del Colo Colo, è il protagonista in negativo del match contro il Deportivo Iquique, valido per l'ottava giornata della Liga de Primera, massima divisione del calcio cileno. La serataccia per il centrocampista classe 1987 si apre al 12' del primo tempo quando si fa parare un calcio da rigore dal portiere avversario Requena. Gli orrori proseguono poi nella ripresa: al 56' Vidal è infatti autore di uno sfortunato autogol che lo manda su tutte le furie (il match si chiude poi sul 2-2, ndr).