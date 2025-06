Wrexham, continua la partnership con lo sponsor tecnico Macron

BOLOGNA - Macron e il Wrexham AFC annunciano di aver raggiunto un accordo per prolungare la propria storica partnership. Il brand bolognese, leader a livello internazionale nel settore dello sportswear, si conferma così nel ruolo di Technical Partner del Club gallese, con un accordo pluriennale. In qualità di Fornitore Tecnico Ufficiale, Macron continuerà a disegnare e a fornire al Club le divise ufficiali da gara , l’ abbigliamento da allenamento e quello da viaggio, acquisendo inoltre i diritti sulla vendita a livello globale, sia online che nei rivenditori autorizzati. Wrexham AFC continuerà invece a distribuire in esclusiva nel Regno Unito le repliche ufficiali delle divise e l’abbigliamento tecnico, insieme a tutti gli altri prodotti brandizzati Wrexham AFC. Il rinnovo consolida una partnership di lunga data, iniziata nel 2016, e che dura dunque da ben nove anni .

Wrexham, tre promozioni consecutive

Questa collaborazione ha portato a grandi successi dentro e fuori dal campo sia per Wrexham che per Macron: il Club gallese ha ottenuto tre promozioni consecutive, dalla National League fino al Championship, mentre Macron nel frattempo è cresciuta in maniera tumultuosa fino a diventare un’azienda con un fatturato superiore ai 220 milioni di euro (2024: €223,6 milioni). In occasione dell’annuncio, è stato pubblicato sui social media un video (link diretto al video qui), che cattura lo spirito e la sinergia tra il brand Macron Hero e l’unicità della storia e dell’eredità gallese del Wrexham AFC, oggi riconosciuto a livello globale grazie al successo della docu-serie Welcome to Wrexham.

Macron e Wrexham, un progetto condiviso

La collaborazione tra Macron e Wrexham AFC si basa su un progetto di ambizione condivisa, che ha permesso al club gallese di raggiungere risultati straordinari sul campo, supportato da un partner tecnico che condivide la stessa passione, innovazione e attenzione alla qualità. Macron, da sempre attenta a sostenere realtà sportive dinamiche e radicate nel territorio, ha accompagnato il Wrexham AFC in un percorso di evoluzione che va oltre la semplice fornitura tecnica, diventando parte integrante della storia del club. Negli ultimi nove anni, la partnership ha visto l’introduzione di tecnologie all’avanguardia nei kit di gioco, una cura particolare nel design e nell’identità visiva della squadra, e un impegno costante nel promuovere valori quali lavoro di squadra, determinazione e rispetto, pilastri fondamentali sia per Macron che per Wrexham AFC. Ogni maglia realizzata da Macron per The Red Dragons racconta una storia, e lo stesso accadrà per le nuove divise della stagione 2025/26, che saranno svelate nelle prossime settimane e indossate per la prima volta durante il Wrexham Down Under Tour 2025/26 in Australia e Nuova Zelanda.

Macron, le parole del CEO Pavanello

“Ciò che il Wrexham AFC ha fatto in questi ultimi anni è stato incredibile - sottolinea il CEO dell’azienda bolognese - siamo entusiasti di esserne stati parte e di poter continuare insieme a loro questo viaggio sportivo. L’interesse, l’attaccamento e il coinvolgimento generale sono stati sempre più intensi, stimolandoci a realizzare collezioni che esprimessero al meglio la passione dei giocatori e dei tifosi per questa maglia. È la nostra filosofia, quella che applichiamo quotidianamente nel nostro lavoro e che siamo felici di condividere con il Wrexham, in una partnership esemplare di come sport, passione e innovazione possano andare di pari passo per creare qualcosa di speciale”.

Wrexham, le parole del CEO Williamson

“Siamo molto felici di continuare con Macron come nostro Fornitore Tecnico Ufficiale - si legge nel comunicato ufficiale del club - mentre entriamo per la prima volta dopo 43 anni nella seconda divisione della English Football League. Macron è stato al nostro fianco negli ultimi nove anni e ha dimostrato di comprenderci come Club e come marchio, supportando sia la squadra che la nostra comunità in questo straordinario viaggio condiviso con i nostri fedeli tifosi. Non vediamo l’ora di beneficiare non solo del loro eccellente design, della qualità produttiva e della tecnologia dell’abbigliamento sportivo, ma anche della loro rete di distribuzione, grazie alla quale le repliche ufficiali del Wrexham AFC, l’abbigliamento da allenamento e il merchandise saranno disponibili a livello globale attraverso i principali punti vendita negli Stati Uniti, in Europa, Australia e Nuova Zelanda, oltre che online”.