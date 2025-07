Infinito Messi: quinta doppietta consecutiva in Mls, è record!

MIAMI (STATI UNITI) - Lionel Messi continua a stupire. Il 38enne fuoriclasse argentino dell' Inter Miami incanta il mondo e l'America mietendo record su record in Major Soccer League (Mls) . Con i due gol realizzati nella notte contro Nashville che ha regalato i tre punti alla squadra della Florida (2-1) , la ' Pulce ' diventa infatti il primo giocatore della storia ad aver segnato più gol in gare consecutive : cinque le doppiette del classe 1987 di Rosario in cinque partite di fila . L'ennesima eccellente prestazione di Messi consente a Miami di scalare ancora la classifica della Eastern Conference : con 38 punti, l' Inter occupa il quarto posto, a sole cinque lunghezze dalla capolista Philadelphia ma con tre partite in meno.

Infinito Messi: 16 gol in 16 presenze stagionali in Mls!

La striscia di reti messe a segno da Messi in Mls si è aperta prima del Mondiale per Club. L'ex numero 10 del Barcellona ha segnato due gol e fornito un assist contro il Montreal (4-2) il 29 maggio, ripetendosi contro i canadesi il 6 luglio (4-1). Il 1° giugno altra doppietta, condita da due assist, contro il Columbus Crew (5-1). Non sazio, Lionel ha punito con due perle anche i New England Revolution, battuti 2-1 il 10 luglio fino alla gara di questa notte con Nashville entrata nella storia del 'soccer' oltreoceano. In totale, l'argentino ha segnato dodici gol nelle sue ultime dieci partite nella massima serie americana (16 nelle ultime 16 a pari merito con Sam Surridge). Inoltre la 'Pulce' ha timbrato il cartellino, su punizione, anche nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club contro il Porto.