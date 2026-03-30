Il Benfica difende Mourinho: "Le dichiarazioni contro Portogallo e Brasile? Inventate" 

In questi ultimi giorni José Moruinho è finito nell'occhio del ciclone in seguito ad alcune dichiarazioni a lui attribuite riguardo le prestazioni del Portogallo dopo il pareggio a reti bianche contro il Messico e del Brasile di Ancelotti , in particolare riguardo la mancata convocazione di Neymar. A intervenire in difesa dell'allenatore è stato proprio il Benfica, squadra allenata dallo Special One: "Le dichiarazioni attribuite a José Mourinho nelle ultime ore riguardo la nazionale portoghese e la nazionale brasiliana sono completamente false ".

Mourinho contro il Portogallo senza Ronaldo? Il Benfica lo difende

Ma quali sono state le dichiarazioni attribuite a Moruinho che hanno fatto scatenare varie polemiche? Al termine del pareggio del Portogallo contro il Messico, nell'amichevole in preparazione ai Mondiali, giocata allo Stadio Azteca,divenuto scenario anche di un evento di cronaca, con un tifoso che è morto cadendo, sono circolati virgolettati che hanno visto il portoghese definire la nazionale una "squadra nella media senza Cristiano Ronaldo". CR7, infatti, non ha preso parte alla partita, nella quale invece sono scesi in campo calciatori del calibro di Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Joao Cancelo e Gonçalo Ramos.

"L'allenatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione di questo tipo"

Non solo. Nelle ultime ore sono state pubblicate altre dichiarazioni attribuite a Mourinho nel corso di questa sosta, contro la decisione di Carlo Ancelotti di non convocare Neymar nel Brasile. "Immaginate se il Portogallo non avesse convocato Cristiano Ronaldo, o se l’Argentina non avesse convocato Lionel Messi. Non si può escludere Neymar dalla nazionale senza un accordo reciproco. È una grave mancanza di rispetto. Ha commesso un grave errore". Altre frasi ritenute dal Benfica, appunto, come false. "L'allenatore del Benfica non ha rilasciato alcuna dichiarazione di questo tipo a nessuno; si tratta di pura invenzione".