Il Dortmund vola con Emre Can e Haaland, Schick a segno con il Leverksuen

DORTMUND (Germania) - Passeggia in casa contro il Friburgo il Borussia Dortmund che vince 4-0 senza troppe difficoltà. Tre punti dunque per la formazione di Favre, prossima avversaria in Champions League della Lazio, grazie alla doppietta del solito Haaland e le firme dell'ex Juve Emre Can e di Passalack. Non va oltre l'1-1 invece il Bayer Leverkusen sul campo dello Stoccarda: sblocca la gara l'ex Roma Schick dopo 7', ma al 76' arriva il pareggio di Kalajdzic che rovina la festa delle Aspirine.

Vincono Borussia M. ed Eintracht

Tre punti in trasferta se li porta a casa il Borussia Moenchengladbach che supera per 3-1 il Colonia grazie alle realizzazioni di Plea, Lainer e Stindl arrivate prima del gol della bandiera dei padroni di casa siglato da Rexhbecaj. Sorprende la sconfitta dell'Hoffenheim, dopo il successo su Bayern Monaco, in casa dell'Eintracht. Termina 2-1 con Kamada e Dost capaci di ribaltare il vantaggio iniziale di Kramaric. Vince il Werder Brema per 1-0 sul Bielefeld: gol di Bittencourt.