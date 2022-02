Baumgartner show: l'Hoffenheim batte lo Stoccarda in rimonta

HOFFENHEIM (GERMANIA) - Grazie ad una splendida doppietta di Baumgartner, l'Hoffenheim batte in rimonta lo Stoccarda e guadagna tre punti d'oro in classifica. Gli uomini di Soeness si portano ad un solo punto dal terzo posto occupato dal Bayer Leverkusen (prossimo avversario dell'Atalanta in Europa League). Ma per i padroni di casa la gara è stata molto più complicata del previsto.