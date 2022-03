Bundesliga, l'Hoffenheim vola con Posch: Colonia ko

COLONIA (GERMANIA) - All'Hoffenheim basta un gol di Posch al 61' per battere 1-0 il Colonia e volare al quarto posto della Bundesliga. Quella del RheinEnergieSTADION è la terza vittoria consecutiva per la formazione di Hoeness che in un solo colpo supera in classifica Friburgo e Lipsia (lo scontro diretto tra queste due formazione in questo turno è finito 1-1). A sbloccare l'equilibrio ci ha pensato il difensore austriaco, bravo a svettare più in alto di tutti e insaccare di testa da due passi il perfetto cross morbido di David Raum. I padroni di casa ci provano e 2' prima della rete che decide la sfida vanno anche in gol con Modeste, ma c'è fuorigioco. L'Hoffenheim non si ferma più e vola in classifica. Nel prossimo turno la prova del nove contro la capolista Bayern Monaco.