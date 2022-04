Bayern, lo sfogo di Nagelsmann: "Ricevo continue minacce di morte"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, confessa di aver vissuto giorni difficili dopo la clamorosa eliminazione della sua squadra dai quarti della Champions League, per mano del Villarreal: "So che riceverò sempre delle critiche da tutte le parti, è normale e so gestirle. Ma quando ci sono 450 minacce di morte su Instagram, non è facile - le parole del non ancora 35enne allenatore dei bavaresi - che la gente voglia uccidermi è una cosa, ma se la sono presa anche con mia madre, che non si interessa di calcio. Non capisco, non appena spengono la tv, le persone si scordano della decenza e pensano di essere le uniche ad avere ragione, è una cosa folle". Nagelsmann esclude però di intraprendere azioni legali: "Non la finirei più. Ricevo minacce di morte dopo ogni partita, sia che vinciamo, sia che perdiamo. Ne ricevo di più quando giochiamo a tre dietro anziché a quattro e ovviamente qualcuna in più se perdiamo".