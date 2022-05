Schick rinnova col Bayer Leverkusen fino al 2027: l'annuncio dell'ex Roma

Schick trascina il Bayer con una doppietta: 24 in campionato per il ceco ex Roma

"Ciao a tutti, sono qui a Praga per l'operazione e per riprendermi. Sta andando tutto bene. Volevo solamente salutarvi e dirvi che ho prolungato il mio contratto col Bayer fino al 2027. Sono molto contento di proseguire la mia esperienza con questo club", afferma Schick nel filmato condiviso dalla società tedesca. Nell'ultima stagione, l'attaccante ex Roma ha segnato 24 gol in campionato e ha centrato assieme ai compagni la qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo al terzo posto in classifica.