Bundesliga, Grifo trascina il Friburgo. L'Union Berlino vince il derby

BERLINO (Germania) - Bundesliga al via. Dopo lo straripante 6-1 rifilato ieri sera dal Bayern Monaco di Nagelsmann all' Eintracht Francoforte di Kostic , il sabato pomeriggio della 1ª giornata del campionato tedesco si apre con la vittoria casalinga dell' Union Berlino per 3-1 nel derby con l' Hertha di Kevin-Prince Boateng . Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 31' e porta la firma di Siebatcheu . Nel primo quarto d'ora della seconda metà di gara la formazione di Fischer archivia la pratica con Becker al 50' e di Knoche al 54'. All'85' Lukebakio firma l'unica rete della squadra ospite. Successo al quadrato dunque per i biancorossi, che conquistano i primi 3 punti in campionato e la gloria cittadina.

Pareggio tra Werder Brema e Wolfsburg

Alla Volksvagen Arena Wolfsburg e Werder Brema pareggiano 2-2. I padroni di casa trovano l'1-0 all'11' con il gol di Nmecha, ma nel giro di 2 minuti si fanno rimontare dalla formazione guidata da Ole Werner. Al 21' Fullkrug pareggia i conti, al 23' Bittencourt sigla il sorpasso. La rete del definitivo 2-2 arriva all'84' con la firma di Guilavogui. Debutto agrodolce per la squadra di Kovac, nella quale hanno giocato dal 1' l'ex Bologna Svanberg e l'ex Torino Brekalo.

Wolfsburg-Werder Brema 2-2, tabellino e statistiche

Il 'Gladbach vince in casa con l'Hoffenheim

Il Borussia Moenchengladbach fatica più del previsto in casa contro l'Hoffenheim, ma riesce a vincere 3-1 al termine di una gara piuttosto combattuta per i valori visti in campo. Al 19' la squadra ospite rimane anche in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Posch, ma al 25' Skov riesce a siglare il gol del vantaggio. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 42' e porta la firma di Bensebaini. Nella seconda frazione, invece, complice l'uomo in più, gli uomini di Farke riescono a chiudere i conti: al 71' arriva il 2-1 del figlio d'arte Marcus Thuram, al 78' il 3-1 di Elvedi.

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim 3-1, tabellino e statistiche

Friburgo show contro l'Augsburg, in gol anche Grifo

Il Friburgo parte subito fortissimo e batte 4-0 l'Augsburg in trasferta. Succede tutto nel secondo tempo. La formazione di Christian Streich va in vantaggio con Gregoritsch al 46' e raddoppia con Grifo al 47'. Infine, Ginter sigla il 3-0 al 61' e Doan mette la sua firma sul tabellino al 78'. Partita senza storia.

Augsburg-Friburgo 0-4, tabellino e statistiche

Onisiwo trascina il Mainz alla vittoria sul Bochum

Il Mainz vince 2-1 in trasferta sul Bochum e deve ringraziare la grandissima prestazione di Karim Onisiwo, autore di una doppietta (al 26' e al 77'). Vince la formazione ospite, nonostante il pareggio dei padroni di casa al 39' con Stoger.

Bochum-Mainz 1-2, tabellino e statistiche