Nagelsmann: "De Ligt ha subito uno strappo ai legamenti della mano"

L’avventura di Matthijs De Ligt con il Bayern Monaco non è iniziata sotto una buona stella. Il difensore olandese prelevato dalla Juventus per 70 milioni di euro ha infatti subito un infortunio alla mano che potrebbe costringerlo a saltare anche la terza giornata di Bundesliga, che vedrà i bavaresi opposti al Bochum.

A parlare dell’infortunio subito da De Ligt è stato l'allenatore del Bayern Monaco , Julian Nagelsmann , durante la conferenza stampa di presentazione della partita della partita in programma domenica contro la formazione di Thomas Reis: “Giovedì De Ligt ha subito uno strappo ai legamenti della mano. Ha fatto una risonanza magnetica, ma non sappiamo ancora se potrà giocare con un'ingessatura: se non avvertisse dolore potrebbe esserci”.

Il difficile ambientamento di De Ligt al Bayern Monaco

De Ligt ha finora giocato appena 20 minuti nell’inizio di stagione con il Bayern, subentrando nel finale della Supercoppa contro il Lipsia e nella prima di campionato in casa dell’Eintracht Francoforte. Rimasto in panchina nella prima in casa contro il Wolfsburg, l’olandese sta pagando anche il ritardo di condizione dovuto al cambio di preparazione e alle diverse metolodogie di allenamento tra Italia e Germania, ma Nagelsmann ha ammesso che senza l’infortunio alla mano il momento dell’ex bianconero sarebbe scoccato molto presto: "Mi sarebbe piaciuto lanciarlo, ma dovremo aspettare e vedere quando sarà opportuno. Matthijs non è ancora al 100%".