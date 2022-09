Bundesliga, il Mainz acciuffa il pari al 94': 1-1 con l'Hertha Berlino

MAGONZA (Germania) - Il Mainz ringrazia Caci ed acciuffa un insperato pareggio al 94': nell'anticipo della 7ª giornata di Bundesliga infatti, la squadra di Svensson, dopo il sonoro 4-1 subìto dall'Hoffenheim, fa 1-1 in casa contro l'Hertha Berlino. E' il centrocampista francese Tousart a portare in vantaggio la squadra della capitale tedesca al 30': bravo l'ex Lione a staccare di testa sul cross di Ejuke e a battere l'incolpevole Zentner da pochi passi. Brividi per l'Hertha al 50' quando l'arbitro chiede aiuto al Var per determinare il colore del cartellino di Plattenhardt per un brutto fallo su Fernandes: il direttore di gara, viste le immagini, opta per il giallo. I padroni di casa non riescono a trovare il guizzo per il pari, con la difesa dell'Hertha che controlla senza patemi i tentativi di Lee ed Onisiwo, ma al quarto minuto di recupero il difensore francese Caci, subentrato al 55', si fa trovare pronto a centro area dopo un pallone buttato in mezzo e firma il definitivo 1-1 con destro all'angolino. Un punto che consente al Mainz di salire a quota 11 punti in classifica al sesto posto, mentre l'Hertha raggiunge quota 6 punti dopo il secondo pareggio di fila.