Frimpong, pallonata in pieno volto a un piccolo tifoso diventa virale: ma c'è il lieto fine

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Una domenica da ricordare per il Bayer Leverkusen. Le 'Aspirine', reduci da un inizio di campionato al di sotto delle aspettative (occupano il 14° posto in Bundesliga), si sono regalati una giornata memorabile: i rossoneri hanno infatti battuto la squadra del momento, l'Union Berlino, con una leggendaria 'manita'. Il 5-0 maturato con il quale i ragazzi di Xabi Alonso hanno incantato i tifosi del Bayer, uno in particolare, diventato - suo malgrado - il protagonista del match della BayArena insieme a uno degli idoli della tifoseria di casa, il 21enne olandese Jeremie Frimpong. Il ragazzino, presente in compagnia della famiglia a ridosso della 'Nord Kurve', settore in cui si assiepa il tifo più caldo del Bayer, è passato in pochi secondi dalla gioia per una domenica da sogno alla disperazione: tutta colpa di una pallonata in pieno volto ricevuta proprio dall'olandese, diventata presto virale sul web.