Bundesliga, l'Eintracht avvisa il Napoli: sorpassato il Friburgo. Haller torna al gol

BERLINO (GERMANIA) - Grazie ad un gol di Siebatcheu allo scadere, l'Union Berlino batte il Mainz 2-1 e vola in testa alla classifica, superando (momentaneamente) il Bayern Monaco. Padroni di casa in vantaggio con Behrens al 32', pareggio ospite di Ingvartsen al 79' e rete decisiva di Siebatcheu a cinque minuti dalla fine. L'Union Berlino raggiunge quota 39, con due punti di vantaggio sul Bayern Monaco e sul Borussia Dortmund, che ha strapazzato il Friburgo con un netto 5-1: in gol anche Sebastian Haller, al primo centro in campionato dopo la lunga malattia. Le altre reti sono state segnate da Schlotterbeck, Adeyemi, Brandt e Reyna.