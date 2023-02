Bayern Monaco, un giocatore ha assunto un cantante d'opera: il motivo può sembrare assurdo

MONACO DI BAVIERA - Il difensore francese del Bayern Monaco , Dayot Upamecano , ha risolto un problema che lo attanagliava da diverso tempo. Il 24enne centrale difensivo, arrivato nell'estate 2021 a Monaco di Baviera dal Lipsia , al suo primo anno al Bayern ha dovuto sgomitare più del dovuto per diventare un titolare fisso nelle idee di Nagelsmann . In questa stagione Upamecano ha collezionato 18 presenze, tutte da titolare, nelle prime 19 giornate di campionato. Cinque le apparizioni dal 1' nelle 6 partite giocate dai bavaresi in Champions League. Adesso Upamecano è un titolarissimo del reparto arretrato del Bayern Monaco. Forse l'ha aiutato l'aver risolto quel problema che lo perseguitava in campo...

Bayern Monaco, Upamecano ha assunto un cantante d'opera: risolto il problema alle corde vocali

Upamecano ha accusato problemi alle corde vocali e mal di gola durante e al termine delle partite. Un fastidio che gli impediva di farsi sentire dai suoi compagni di squadra in campo. Il 24enne difensore francese ha agito di conseguenza e, per risolvere la questione, ha deciso di assumere un cantante d'opera personale di Lipsia. Il professionista ha aiutato Upamecano nell'usare correttamente le corde vocali in modo da urlare più forte in campo. Niente più mal di gola e problema risolto per Upamecano.