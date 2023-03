Thuram jr, bufera in Germania: simulazione clamorosa, la stampa lo attacca

Bufera in Germania su Marcus Thuram. Stavolta l'attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio d'arte non ha attirato l'attenzione per la sua prestazione, bensì per una simulazione clamorosa per cui è stato duramente attaccato dalla stampa. Il gesto è stato così plateale che gli stessi commentatori della partita hanno duramente criticato il giocatore.