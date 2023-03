Dubbi sull'età di Moukoko del Dortmund: non ha 18 anni

ROMA - Bufera in Germaia, precisamente in Bundesliga, in merito alla vera età dell’attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. Nato a Yaoundé, in Camerun, secondo il settimanale tedesco Bunte sarebbe nato nel luglio 2000 e non nel novembre 2004 come dichiarato. Oltre quattro anni in più, una notizia che se confermata – inevitabilmente – farebbe molto scalpore. Come mostrato anche da una copia del certificato di nascita rilasciato a ‘Youssoufa Mohamadou’ a Yaoundé, città di nascita del ragazzo. Il documento, bisogna specificarlo, non è stato autentificato. Tra le ipotesi della fonte c’è anche l’opzione che Joseph Moukoko non sia il vero padre biologico del giovane, che lo avrebbe adottato per via del talento e per assicurargli una carriera da calciatore in Germania. Un’ipotesi remota, ma che l’uomo ha già smentito in tribunale dichiarando di essere il padre biologico del calciatore del Borussia Dortmund. L’avvocato di Moukoko ha detto a Bunte che il giocatore non era a conoscenza di questi retroscena e ci tiene a confermare l’età del suo assistito: "La data di nascita di Youssoufa Moukoko è il 20 novembre 2004. Questo è confermato da tutti i documenti ufficiali che abbiamo, insieme ai suoi genitori".