Bufera Bayern Monaco, Nagelsmann scopre una talpa ed esplode in conferenza stampa

ROMA - Bufera al Bayern Monaco che rischia di avere riscontri molto negativi verso il proseguo della stagione. Ieri infatti nella conferenza della vigilia contro il Bayer Leverkusen, il tecnico Julian Nagelsmann non si è risparmiato, esordendo con una considerazione ch ha spiazzato tutti i presenti: "Le talpe sono specie protette. Ogni volta che guidi attraverso la campagna bavarese, vedi 80.000 talpe e non puoi liberartene. La ricerca della talpa è quindi molto complicata". A tutti è subito sembrato che si trattasse di un'allusione a qualcosa di grande e importante che l'allenatore del Bayern ha ben presto spiegato senza filtri: "Sono infastidito. Ci penso molto perché penso a cosa ne fa di queste informazioni la persona che le sta trasmettendo. Cosa spera? Cerco sempre di scoprire qual è la motivazione". Una talpa sta trasmettendo informazioni riservate sulla squadra all'esterno. Non è chiaro se si tratti di un giocatore o di un membro dello staff, ma sicuramente qualcuno vicino alla squadra. È questa la tesi di Nagelsmann espressa in conferenza stampa e riportata anche dalla Bild. "Per me - ha aggiunto il tecnico- è sempre importante potermi guardare allo specchio la sera, trattare bene i miei giocatori e i miei colleghi allenatori. Spero che questa persona non sia in grado di guardarsi allo specchio perché non è giusto".