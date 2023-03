Bayern Monaco, clamoroso Tuchel: il gesto contro Sané è virale

Tuchel, che combini?

Nel video degli allenamenti pubblicato dal Bayern Monaco si nota come lo stesso Tuchel tiri un calcio al fondoschiena dell'ex esterno offensivo del Manchester City. I più critici hanno pensato si trattasse di un gesto violento ma non è stato assolutamente così: Tuchel ha infatti caricato a suo modo il giocatore, dopo aver avuto con lui un lungo colloquio. Il motivo? Secondo la 'Bild', Sané starebbe vivendo una situazione molto difficile a livello personale: la sua ragazza, Candice Brooks, sarebbe infatti scontenta della vita in Germania e avrebbe deciso di tornare a vivere in Inghilterra, costringendo così il calciatore a spostarsi continuamente tra Monaco di Baviera e l'Inghilterra.