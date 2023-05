Nervosismo ed errori: il Bayer Leverkusen crolla in casa con il Colonia

LEVERKUSEN (GERMANIA) - A sei giorni dalla semifinale di andata di Europa League con la Roma , il Bayer Leverkusen crolla in casa, perde l'imbattibilità che durava dal 19 febbraio ed evidenzia segnali di stanchezza e nervosismo. Il Colonia si impone in un derby molto tirato e accompagnato da numerose polemiche. Alla vigilia i dirigenti avevano criticato aspramente la scelta di anticipare la sfida (in programma domenica) di due giorni, per concedere al Leverkusen un maggior riposo in vista della sfida contro la Roma.

Leverkusen ko e nervoso

I tifosi ospiti, ad inizio ripresa, hanno protestato lanciando delle palle da tennis in campo e costringendo l'arbitro a fermare il gioco. I padroni di casa sono andati subito sotto (gol di Selke all'11'), hanno pareggiato con Adli al 28', ma hanno subito la rete del 2-1 (a difesa piazzata), sette minuti dopo, grazie ad un nuovo spunto di Selke. Nella ripresa scontri duri e numerosi accenni di rissa. Gli uomini di Xabi Alonso, molto nervoso in panchina, non sono riusciti a scardinare il muro difensivo avversario e nel finale hanno rischiato di subire la terza rete in contropiede.

Lo Shalke batte il Mainz nel recupero

Nel secondo anticipo della trentunesima giornata di campionato, lo Shalke 04 si impone 3-2 in trasferta sul campo del Mainz. Partita bella, divertente e ricca di emozioni: ospiti due volte in vantaggio (prima con Bulter e poi con Krauss), ma raggiunti dai padroni di casa (reti di Barreiro e Martin). Decide la sfida un calcio di rigore (in pieno recupero), trasformato da Bulter.

