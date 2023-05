Bundesliga, crollo Hertha a Colonia: incubo retrocessione a un passo

COLONIA (GERMANIA) - Crollo dell'Hertha Berlino nell'anticipo della 32ª giornata di Bundesliga. La squadra di Dardai subisce un pesantissimo 5-2 contro il Colonia in trasferta e vede allontanarsi l'obiettivo salvezza. Il primo tempo è scoppiettante: padroni di casa vanti all'8' con Selke, pari di Tousart al 18', poi ospiti in vantaggio con l'ex Fiorentina e Inter Jovetic al 33'; prima dell'intervallo, però, il Colonia impatta al 39' con Hubers e si porta sul 3-2 al 43' con Skhiri. Nella ripresa, poker di Hubers al 69' e 5-2 all'81' con Huseinbasic. Per effetto di questo risultato, il Colonia sale al decimo posto a 41 punti, l'Hertha Berlino rimane ancorato all'ultimo posto a quota 25, a -5 dalla zona salvezza occupata dallo Schalke 04.