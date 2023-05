Dramma per il Borussia Dortmund: la Bundesliga è del Bayern Monaco

Clamoroso in Bundesliga. Il Borussia Dortmund pareggia in casa contro il Mainz nell'ultima giornata di campionato e si fa superare in volata dal Bayern Monaco, che si impone sul campo del Colonia, raggiunge in classifica i rivali e trionfa grazie a una migliore differenza reti. Gli uomini di Terzic, alla vigilia dell'ultimo turno, guidavano la classifica con due punti di vantaggio sui bavaresi, ma hanno dilapidato tutto, perdendo l'occasione di festeggiare il nono scudetto. A trionfare è invece il Bayern Monaco di Tuchel, che porta a casa la 33ª Bundesliga. Decisivo il 2-1 fuori casa sul campo del Colonia.

Il Dortmund si getta via: il Mainz ferma la corsa scudetto

Il Borussia Dortmund è protagonista di un vero e proprio suicidio sportivo. Davanti ai propri tifosi gli uomini di Terzic vanno sotto al 15' grazie ad un colpo di testa di Hanche-Olsen. Quattro minuti dopo Haller ha sui piedi la grande occasione di riequilibrare subito la sfida, battendo un calcio di rigore: ma la sua conclusione è respinta dal portiere Dahmen. Cinque minuti dopo la seconda doccia fredda: Onisiwo, da due passi, gira di testa alle spalle di Kobel il pallone del raddoppio. Nella ripresa, dopo un lungo assedio, arriva il gol di Guerreiro a 20 minuti dalla fine. Il Dortmund si getta all'attacco, creando una serie incredibili di occasioni, ma trovano il 2-2 solo al 96' con Sule. Troppo tardi per poter cambiare le sorti del match.

Bayern, titolo in volata

A festeggiare il titolo è il Bayern Monaco, che si impone sul campo del Colonia 2-1, al termine di una gara thrilling: a sbloccare il risultato è l'ex juventino Conan dopo soli 8 minuti. A dieci minuti dalla fine il Colonia pareggia, grazie ad un calcio di rigore di Ljubicic. Una rete festeggiata a lungo anche a Dortmund e che per dieci minuti cuce lo scudetto sulle maglie del Borussia, ma un gol di Musiala, all'89', regala il successo e il titolo al Bayern. Il 33esimo della sua storia.

Leverkusen addio Europa. Lo Stoccarda retrocede

Il Bayer Leverkusen, eliminato dalla Roma in semifinale di Europa League, perde anche la possibilità di qualificarsi in Conference League, grazie alla sconfitta sul campo del Bochum. I padroni di casa sfruttano l'espulsione di Ali all'8' e segnando i gol decisivi con Forster, Asano e Stoger. Grazie a questo successo gli uomini di Letch, ottengono la salvezza. A retrocedere, insieme a Herta Berlino e Schalke 04, è lo Stoccarda, fermata sull'1-1 dall'Hoffenheim.

