Harry Kane e la stanza in hotel a Monaco dove vive: cosa una cifra assurda!

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Uragano Harry Kane in Bundesliga. L'attaccante inglese, acquistato nell'ultima sessione di mercato dal Tottenham, sta trascinando il Bayern Monaco a suon di gol: ben 15 in sole 10 presenze in campionato, più due in Champions League. Un impatto devastante per l'attaccante nativo di Walthamstow che sta cercando un equilibrio anche nella vita privata.