DARMSTADT (GERMANIA) - Colpo esterno del Colonia che si impone per 1-0 in casa del Darmstadt nell'anticipo della 13ª giornata di Bundesliga. Il gol decisivo della sfida porta la firma di Selke al 60'. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i biancorossi di Baumgart, che raggiungono proprio il Darmstadt a quota 9 punti.