"Bayern Monaco nel caos: rissa sfiorata tra Kimmich e Low"

Non c'è pace in casa Bayern Monaco. Prima la sconfitta con il Leverkusen, poi quella in Champions contro la Lazio e infine il ko contro Bochum hanno certificato una crisi profonda della squadra di Tuchel . Normale quindi che i nervi siano tesi soprattutto tra squadra e allenatore.

Bayern Monaco, nervi tesi tra Kimmich e Low

Come riportato dalla Bild infatti sembra che Joshua Kimmich e Zsolt Low, vice di Thomas Tuchel, siano quasi venuti alle mani nello spogliatoio e che i due non siano entrati in contatto solo grazie al provvidenziale intervento del capitano Manuel Neuer che li avrebbe separati. Secondo Lothar Matthaus, oggi opinionista per Sky Deutschland, diversi giocatori sarebbero in rotta con lo staff tecnico: fra questi, oltre a Kimmich ci sono anche Muller, Goretzka e De Ligt.