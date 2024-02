"Rivoluzione Bayern Monaco, torna Ribery: ecco che ruolo avrà"

Ribery al Bayern Monaco

La situazione in casa Bayern è infuocata: il distacco dal Bayer Leverkusen in Bundesliga complica i piani per il titolo e la sconfitta in casa della Lazio in Champions League mette a rischio anche il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Tuchel a giugno andrà via, il club l'ha già annunciato. E allora, nell'ambito di una prossima ristrutturazione, Ribery potrebbe essere uno dei volti nuovi sui quali puntare, anche se soltanto per il settore giovanile. Prima però deve ottenere il patentino Uefa A che gli consentirà di allenare squadre di vertice.