Calcio tedesco in lutto, è morto Hoelzenbein: vinse i Mondiali del '74

Grave perdita per il calcio tedesco che piange la scomparsa di Bernd Hoelzenbein. L'ex calciatore dell'Eintracht Francoforte è entrato nella storia sportiva della Germania con la vittoria del Mondiale '74, al termine della finale vinta contro l'Olanda a Monaco. Holzenbein subì il fallo che portò al rigore trasformato da Paul Breitner per il momentaneo 1-1 (la Germania vinse 2-1 grazie alla successiva rete di Gerd Mueller), ma venne accusato dagli olandesi di essersi tuffato, ingannando l'arbitro inglese Taylor. Hoelzenbein era in campo anche nella finale degli Europei del 1976, segnando la rete del 2-2 contro la Cecoslovacchia, che però poi vinse il titolo ai rigori.