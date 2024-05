Clamoroso dall'Inghilterra: "Klopp tornerà al Borussia Dortmund"

"Klopp torna al Borussia Dortmund"

Secondo quanto riportato da The Independent, per Klopp ci sarebbe un clamoroso ritorno al Borussia Dortmund. Non come allenatore però, con Terzic che ha deluso le aspettative in campionato ma sta portando la squadra a grandi risultati in Champions League. Sembra infatti che per il futuro ex Liverpool ci sia la posizione di "Head of Football" nel Dortmund, club che ha allenato per sette anni conquistando due volte di fila la Bundesliga, una Coppa di Germania e una finale di Champions League nel 2013, persa contro il Bayern Monaco.

Klopp, la smentita di Bild

Un ritorno suggestivo e romantico per Klopp, in un club che non lo ha mai dimenticato. Ma a "rovinare" la notizia è intervenuto Bild, con una smentita sul possibile ritorno e confermando l'ipotesi dell'anno sabbatico per il tecnico tedesco.