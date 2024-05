Incredibile Marco Reus, paga una birra a ogni tifoso: addio da brividi

Reus offre una birra a tutti i tifosi allo stadio

Dopo il fischio finale Reus ha salutato tutto lo stadio con un discorso strappalacrime per poi lasciare un ultimo indimenticabile ricordo: una birra pagata per ogni tifoso presente. Ai vari stand, infatti, è comparsa questa scritta: "Grazie di tutto! La birra d'addio la offro io. Il vostro Marco”. Ora Reus spera di alzare la Champions League nella sua ultima partita in assoluto con il BVB, la finlae contro il Real Madrid in programma il 1° giugno.