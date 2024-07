Azmoun non si presenta all'allenamento: la reazione durissima di Xabi Alonso

Non è ripartita nel migliore dei modi l'esperienza di Sardar Azmoun con il Bayer Leverkusen. Dopo i controlli di rito tenutisi nella giornata di domenica, ieri mattina il club campione di Germania si è radunato sotto lo sguardo attento di Xabi Alonso per il primo allenamento ufficiale della stagione. Tra tutti i componenti della rosa l'unico assente è stato proprio l'attaccante iraniano, che senza avvertire la società non si è presentato al campo d'allenamento, comunicando di essersi ammalato solo al termine della seduta.

La risposta del Leverkusen

Il primo a esporsi sul comportamento di Azmoun è stato il dirigente Simon Rolfes, che ha dichiarato: “Non si possono fare solo le visite mediche, bisognerebbe anche allenarsi. Ieri c'era e oggi no, quindi dobbiamo chiarire cosa sta succedendo”. Xabi Alonso è già passato ai fatti mettendo fuori rosa l'attaccante iraniano, che probabilmente tornerà sul mercato anche quest'estate. Per il resto della sua permenenza l'ex Roma non si allenerà più con il resto del gruppo, svolgendo sedute individuali a orari differenti rispetto ai compagni di squadra. La Bild parla di un interessamento del Siviglia, che vorrebbe prelevarlo in prestito. Sullo sfondo si candidano all'acquisto diversi club arabi, il prossimo futuro di Azmoun però è ancora tutto da scrivere.