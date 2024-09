Bundesliga: il Werder Brema vince in 10, primo successo per l'Augsburg

La terza giornata della Bundesliga si è chiusa con Augsburg-St. Pauli e Mainz-Werder Brema . Prima vittoria stagionale per l'Augsburg; vince anche il Werder Brema rimasto in dieci per oltre mezz'ora.

Primi tre punti per l'Augsburg, Werder Brema eroico

Nel primo pomeriggio, si sblocca la squadra allenata da Thorup. Dopo il pareggio contro il Werder e la sconfitta contro l'Heidenheim, l'Ausburg conquista la prima vittoria stagionale con un secco 3-1 contro il St. Pauli, ancora a zero punti con Bochum e Kiel. Succede tutto nel secondo tempo. Wolf sblocca la gara al 47' e venti minuti dopo arriva il raddoppio con Tiezt. Accorcia le distanze il St. Pauli con la rete di Boukhalfa, ma in pieno recupero Kabadayi chiude i discorsi. Tre punti anche per il Werder Brema, rimasto in dieci al 60' per l'espulsione di Friedl. Nel primo tempo, Ducksch dal dischetto porta in vantaggio gli ospiti. Al 27' Jae-sung Lee trova la rete del pareggio per il Mainz. L'epulsione cambia la partita, ma il Werder riesce comunque a trovare il gol decisivo grazie a Köhn.