Bayern Monaco, il bellissimo omaggio della città a Beckenbauer

Bellissimo omaggio della città di Monaco alla memoria di Franz Beckenbauer , simbolo del Bayern e della nazionale tedesca, scomparso lo scorso 7 gennaio. Non cambierà il nome dell'Allianz Arena, ma l'indirizzo della strada che conduce all'ingresso dell'impianto sportivo bavarese. In particolare, la piazza antistante verrà rinominata e intitolata al mitico Keiser.

Monaco, cambia l'indirizzo dello stadio del Bayern

Cambia l'indirizzo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern e di tanti eroi della nazionale teutonica. Come annunciato dal primo cittadino bavarese Dieter Reiter, a partire dal 2025, la piazza che accoglie i tifosi della squadra di Vincent Kompany si chiamerà Franz-Beckenauer-Platz 5. Una denominazione importante, che rende onore ai tantissimi trofei vinti dal Keiser nel corso della sua carriera da calciatore e allenatore. Per lui, un Mondiale nel 1974, da giocatore, e uno in occasione di Italia '90, da selezionatore.