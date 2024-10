Bundesliga, Marmoush beffa il Bayern Monaco: 3-3 con l'Eintracht al 94'

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Termina con un pirotecnico 3-3 il big match della 6ª giornata di Bundesliga tra l' Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco . Al ' Deutsche Bank Park ' i bavaresi sbloccano il risultato al 15' con il gol dell'ex difensore del Napoli , Kim Min-Jae , per poi subire la rimonta dei padroni di casa che ribaltano il risultato con Marmoush (22') e Ekitike (35'). Il Bayern non si arrende e pareggia i conti tre minuti dopo (al 38') con Upamecano . Nel secondo tempo i bavaresi rimettono la freccia al 53' con l'acuto di Olise , su assist di Kane oggi a secco. Quando la vittoria del Bayern sembra cosa fatta arriva il pareggio dell' Eintracht Francoforte al 94' : il gol del 3-3 lo segna ancora Marmoush che firma la sua personale doppietta, salendo così a quota 8 centri nella classifica marcatori . Occasione sprecata per il Bayern Monaco , raggiunto in vetta dal Lipsia a quota 14. A -1, a 13 punti, c'è proprio l' Eintracht .

Dopo il ko con la Juve si rialza il Lipsia: vittoria in casa dell'Heidenheim

Dopo l'amara sconfitta incassata con la Juve in Champions League il Lipsia si rialza in campionato passando sul campo dell'Heidenheim (0-1). Primo tempo equilibrato, poi a inizio ripresa il Lipsia passa con Sesko di testa ma al Var rilevano un fallo durante l'azione e il gol viene annullato. Tutto da rifare per gli ospiti che al 59' ritrovano però la via della rete con Openda, servito in maniera intelligente da Nusa. Sotto di un gol l'Heidenheim è costretto ad attaccare e al 68' sfiora il pari con Schoppner, che colpisce la traversa (68'), mentre poco dopo è bravo il portiere Gulacsi a respingere la conclusione di Pieringer (73'). Il Lipsia soffre e non riesce a chiuderla all'88', quando Openda colpisce il palo, ma riesce a tenere la propria porta inviolata e sale a quota 14 punti, agganciando il Bayern al primo posto.

