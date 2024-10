Borussia Dortmund, Guirassy decisivo: 2-1 al St. Pauli

ROMA - Il Borussia Dortmund torna a vincere in Bundesliga. Dopo il ko prima della sosta contro l’Union Berlino ecco il 2-1 al St. Pauli. Alla squadra di Amburgo gol annullato dal Var. Poi i padroni di casa trovano la rete del vantaggio con Bensebaini sul finire del primo tempo. Nella ripresa eurogol di Smith per il pareggio: tiro dai 27 metri a 116 km/h con la palla che finisce sotto la traversa. Un gol spettacolare, ma serve a poco. All’83 la rete di Guirassy vale i tre punti per la squadra di Sahin. Colpo di testa perfetto per il 2-1 finale. Il Borussia Dortmund sale così al quarto posto in attesa delle altre big. Classifica corta: Bayern Monaco e Lipsia a 14 punti. Eintracht a quota 13 proprio come i gialloneri.