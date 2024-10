Tegola Bayer Leverkusen, frattura del perone per Adli: salta l'Inter

Brutte notizie in casa Bayer Leverkusen . Xabi Alonso , infatti, dovrà fare i conti con l'assenza di Amine Adli . L'esterno franco-marocchino nella partita di Champions League contro il Brest ha rimediato la frattura del perone della gamba sinistra. Il ritorno in campo di Adli è previsto a gennaio del 2025: il giocatore salterà sicuramente la sfida di Champions dei tedeschi contro l' Inter , in programma alla BayArena il 10 dicembre.

Bayer Leverkusen, il comunicato sull'infortunio di Adli

In seguito, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Adli: "Il Bayer 04 dovrà fare a meno di Amine Adli per un po' di tempo. L'attaccante ha riportato una frattura al perone della gamba sinistra nel pareggio per 1-1 di mercoledì in casa del Brest in UEFA Champions League. Adli verrà operato questo pomeriggio presso l'ATOS Orthoparc Klink dal dottor André Morawe e dal medico della squadra dottor Philipp Ehrenstein. Il 24enne nazionale marocchino completerà poi il suo programma di recupero al Werkstatt, il centro di allenamento e riabilitazione del club presso la BayArena. Il rientro in campo di Adli è previsto a gennaio 2025".