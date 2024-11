Bundesliga, pari tra Bayer Leverkusen e Stoccarda

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Termina 0-0 l'anticipo della nona giornata di Bundesliga tra il Bayer Leverkusen e lo Stoccarda. Un risultato, quello maturato alla BayArena, che accontenta solo gli ospiti: reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e coppe (compreso il colpo esterno con la Juve in Champions League firmato Touré), la squadra di mister Hoeness riesce a neutralizzare la fase offensiva della squadra di Xabi Alonso, sale a quota 13 punti in classifica e guarda con fiducia al prossimo impegno in Europa, in programma mercoledì 6 novembre contro l'Atalanta di Gasperini alla MHPArena. Serata deludente invece per i campioni di Germania in carica che non riescono ad accorciare sulla coppia di testa formata da Bayern Monaco e Lipsia.