Bundesliga, Borussia Mönchengladbach a valanga sul Werder Brema

Domenica con due partite della 9ª giornata della Bundesliga tedesca. Pareggio senza reti all'Europa-Park Stadion tra il Friburgo, con l'italiano Grifo in campo da titolare fino al 66', e il Mainz, a secco di successi da 4 partite (Coppa di Germania compresa). Dilaga il Borussia Mönchengladbach che, davanti ai propri tifosi, batte il Werder Brema per 4-1: la formazione di casa, guidata dallo svizzero Seoane, apre le marcature all'11' con Plea e raddoppia un minuto più tardi grazie a un'autorete di Friedl. Prima del riposo il 3-0 firmato da Honorat. Al 66' il Borussia cala il poker con Stöger prima del gol della bandiera di Topp. Il Werder Brema chiude il match in dieci uomini per l'espulsione per somma di ammonizioni di Weiser all'82'.